В Казахстане подорожает автогаз

Министерство энергетики РК прогнозирует подорожание автогаза, сообщает Zakon.kz

В Минэнерго, по информации Первого канала "Евразия", заявили, что на сегодняшний день добывающие компании, перерабатывающие заводы, логистические компании, парки хранения, по данным чиновников, убыточны. А в соседних странах автогаз сейчас дороже, чем у нас: в России в пересчёте на тенге он стоит около 120 за литр, а в Узбекистане, в Кыргызстане – около 200.

Как отметил директор департамента газа и нефтехимии министерства Салим Нагым, с 1 июля поднимут оптовые цены на 20% с завода, то есть с 33 600 тенге до 40 тысяч тенге. Но это не значит, что цены розничные также пропорционально повысятся на 20% потому что вес оптовой цены в цепочке ценообразования составляет лишь 30%, то есть вот эти 20% повышения цены оптовой приведёт к увеличению розничной цены на 4-6 тенге. По его словам повышение стоимости автогаза будет поэтапным.

"Планируется, что к 2025 году оптовые цены повысят до себестоимости. И к этому же времени в Казахстане заработает новый газоперерабатывающий завод на Кашагане. После его запуска дефицита автогаза больше не будет. Кроме того, позже будет запущен завод на Карачаганаке, что также поспособствует насыщению внутреннего рынка" Салим Нагым

Он также отметил, что до 2025 года у нас дефицит будет сохраняться. Единственный дополнительный объём – это с "Тенгизшевройла".

"Сейчас мы видим, что в соседней РФ у нас переизбыток сжиженного газа в связи с геополитической ситуацией, поэтому мы сейчас проводим политику поэтапного повышения цен для того, чтобы импортный газ к нам мог на рынок заходить и возместить дефицит" Салим Нагым

Казахстанские заводы производят 120 -130 тонн сжиженного газа, а чтобы закрыть потребность внутреннего рынка, нужно 140. Поэтому приходится закупать его дополнительно. Таким же способом Минэнерго решит проблему и на время ремонта ПНХЗ.

Ранее сообщалось, что сжиженный нефтяной газ подорожает с 1 июля 2023 года.



