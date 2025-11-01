Линию для жалоб на подорожание бензина АИ-92 и перебои с автогазом открыли в Казахстане

Минэнерго Казахстана открыло горячую линию для жалоб на подорожание бензина АИ-92 и перебои с автогазом, сообщает Zakon.kz.

Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, сообщили в ведомстве 1 ноября 2025 года.

"Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива", – говорится в сообщении.

Касательно бензина и дизельного топлива: министерство подчеркивает, что все необходимые объемы топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах.

"Никаких объективных причин для дефицита нет".

Касательно сжиженного нефтяного газа: плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом.

"Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом".

В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, министерство просит обращаться по телефону горячей линии: +77018550248.

"Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7. Каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры". Министерство энергетики РК

Ранее глава Минэнерго объяснил очереди на автозаправках в Мангистауской области.