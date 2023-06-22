Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв в Париже: число пострадавших увеличилось до 37 человек

Взрыв в Париже: число пострадавших увеличилось до 37 человек Фото: скриншот с видео
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на спецбрифинге заявил, что число пострадавших в результате взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, по последним данным, составило 37, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, состояние четверых госпитализированных ухудшилось.

"33 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в критическом, и оно ухудшилось"министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен

Ранее сообщалось, что в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак произошел взрыв, в результате которого пострадали 16 человек, семь из них находятся в критическом состоянии.

Читайте также

В крупном ДТП с участием автобуса в Дагестане погибло восемь человек

Скончался режиссер клипов группы "Чайф" Кирилл Котельников

В Париже во время взрыва в Американской академии пострадали 16 человек

Елена Вебер
Париж Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
шпаргалка ЕНТ Казахстан
Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Бывшего чиновника подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство дорог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления