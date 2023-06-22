Взрыв в Париже: число пострадавших увеличилось до 37 человек

Фото: скриншот с видео

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на спецбрифинге заявил, что число пострадавших в результате взрыва в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, по последним данным, составило 37, сообщает Zakon.kz

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