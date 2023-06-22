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Медики рассказали, как обезопасить себя во время летних путешествий

Медики рассказали, как обезопасить себя во время летних путешествий Фото: pixabay
Врачи-санэпидемиологи напомнили казахстанцам о правилах для поддержания здоровья, которые помогут не заболеть во время отпуска, сообщает Zakon.kz

Медики дали несколько советов, соблюдение которых обеспечат насыщенный отдых и благоприятное самочувствие:

1. Гигиена рук: часто мойте руки водой с мылом, особенно перед едой, после посещения туалета и после прикосновения к поверхностям в общественных местах. Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60%.

2. Безопасность пищевых продуктов и воды: будьте осторожны с едой и водой, чтобы избежать болезней пищевого происхождения. Пейте бутилированную воду или используйте методы очистки воды. Избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов, продуктов с несанкционированных мест торговли, а также неочищенных фруктов и овощей, если вы не можете их правильно вымыть.

3. Защита от солнца: защитите свою кожу от вредных солнечных лучей, пользуясь солнцезащитным кремом, солнцезащитными очками и головным убором. Ищите тень в солнечные часы, чтобы предотвратить солнечные ожоги и болезни, связанные с жарой.

4. Защита от насекомых: используйте средства от насекомых, чтобы предотвратить укусы насекомых и риск переносимых комарами болезней, таких как лихорадка Денге, вирус Зика или малярия. Носите одежду с длинными рукавами и брюки, особенно во время активного отдыха в местах с высоким риском заражения от комаров.

5. Избегайте обезвоживания: пейте много воды, особенно в жарком и влажном климате. Носите с собой многоразовую бутылку для воды и наполняйте ее безопасной питьевой водой.

6. Безопасность при плавании: если вы плаваете в бассейнах, океанах или озерах, соблюдайте правила безопасности и не глотайте воду. Принимайте душ до и после купания, чтобы удалить возможные загрязнения.

7. Не оставляйте мусор на природе: бросайте отходы в специальные мусорные баки. Вносите свой вклад в поддержание чистоты и гигиены окружающей среды.

8. Будьте в курсе местных рекомендаций по охране здоровья, включая любые вспышки заболеваний или риски для здоровья в районе, который вы посещаете. Следуйте указаниям местных органов здравоохранения.

Ранее мы публиковали советы о том, как не отравиться во время отпуска.

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