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Медики рассказали, как пережить жару

Медики рассказали, как пережить жару, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 08:54 Фото: pixabay
Российский врач Ирина Баранова напомнила несколько несложных правил, которые помогут пережить жаркие дни, сохраняя здоровье и энергию, сообщает Zakon.kz.

Как написала в своем Telegram-канале доктор Баранова, летняя жара может стать серьезным испытанием для нашего организма.

Поэтому ниже несколько лайфхаков:

1. Правильное питание и гидратация.

Пейте достаточно воды:

  • старайтесь пить не менее 2 литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания, добавьте ломтики лимона или огурца для улучшения вкуса;
  • арбузы, огурцы, ягоды и помидоры помогут вам поддерживать уровень гидратации;
  • легкие блюда, такие как салаты, овощные супы и гриль овощи, легче усваиваются и не перегружают пищеварительную систему.

2. Защита от солнца.

Солнце может быть очень агрессивным, особенно в середине дня.

  • носите защитную одежду;
  • легкая, свободная одежда из натуральных тканей поможет вам не перегреваться, не забывайте про шляпы и солнцезащитные очки;
  • используйте солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 или выше) и наносите его каждые два часа, особенно если вы плаваете или потеете;
  • избегайте пика солнечной активности (с 10 утра до 4 вечера), лучше переждать это время в прохладном помещении.

3. Охлаждение организма.

  • примите прохладный душ или ванну: это поможет снизить температуру тела;
  • используйте вентиляторы, кондиционеры или прохладные компрессы;
  • если вы занимаетесь спортом, то выбирайте утренние или вечерние часы для тренировок, когда температура ниже.

4. Забота о коже.

Жара и солнечные лучи могут сушить кожу и вызывать раздражение.

  • используйте увлажняющие кремы и лосьоны, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи;
  • пейте травяные чаи: ромашковый, мятный и зеленый чай помогут снять воспаление и поддержать гидратацию кожи.

5. Управление стрессом.

Высокие температуры могут усиливать чувство усталости и раздражительности.

  • практикуйте медитацию и дыхательные упражнения: это поможет вам оставаться спокойными и сосредоточенными;
  • занимайтесь йогой: легкие упражнения и растяжка помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

6. Народные средства.

  • охлаждающие напитки и блюда: пробуйте такие напитки, как кокосовая вода или вода с лимоном и мятой, которые помогают поддерживать уровень электролитов.

Жаркое время года может быть вызовом для нашего организма, но с правильным подходом можно избежать неприятных последствий и наслаждаться летними днями. Следите за своим питанием, поддерживайте гидратацию, защищайте кожу и находите время для отдыха и релаксации.

Ранее специалисты в жару призвали правильно использовать солнцезащитные кремы.

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