Медики рассказали, как пережить жару

Российский врач Ирина Баранова напомнила несколько несложных правил, которые помогут пережить жаркие дни, сохраняя здоровье и энергию, сообщает Zakon.kz.

Как написала в своем Telegram-канале доктор Баранова, летняя жара может стать серьезным испытанием для нашего организма.

Поэтому ниже несколько лайфхаков:

1. Правильное питание и гидратация.

Пейте достаточно воды:

старайтесь пить не менее 2 литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания, добавьте ломтики лимона или огурца для улучшения вкуса;

арбузы, огурцы, ягоды и помидоры помогут вам поддерживать уровень гидратации;

легкие блюда, такие как салаты, овощные супы и гриль овощи, легче усваиваются и не перегружают пищеварительную систему.

2. Защита от солнца.

Солнце может быть очень агрессивным, особенно в середине дня.

носите защитную одежду;

легкая, свободная одежда из натуральных тканей поможет вам не перегреваться, не забывайте про шляпы и солнцезащитные очки;

используйте солнцезащитный крем с широким спектром защиты (SPF 30 или выше) и наносите его каждые два часа, особенно если вы плаваете или потеете;

избегайте пика солнечной активности (с 10 утра до 4 вечера), лучше переждать это время в прохладном помещении.

3. Охлаждение организма.

примите прохладный душ или ванну: это поможет снизить температуру тела;

используйте вентиляторы, кондиционеры или прохладные компрессы;

если вы занимаетесь спортом, то выбирайте утренние или вечерние часы для тренировок, когда температура ниже.

4. Забота о коже.

Жара и солнечные лучи могут сушить кожу и вызывать раздражение.

используйте увлажняющие кремы и лосьоны, чтобы предотвратить сухость и шелушение кожи;

пейте травяные чаи: ромашковый, мятный и зеленый чай помогут снять воспаление и поддержать гидратацию кожи.

5. Управление стрессом.

Высокие температуры могут усиливать чувство усталости и раздражительности.

практикуйте медитацию и дыхательные упражнения: это поможет вам оставаться спокойными и сосредоточенными;

занимайтесь йогой: легкие упражнения и растяжка помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.

6. Народные средства.

охлаждающие напитки и блюда: пробуйте такие напитки, как кокосовая вода или вода с лимоном и мятой, которые помогают поддерживать уровень электролитов.

Жаркое время года может быть вызовом для нашего организма, но с правильным подходом можно избежать неприятных последствий и наслаждаться летними днями. Следите за своим питанием, поддерживайте гидратацию, защищайте кожу и находите время для отдыха и релаксации.

Ранее специалисты в жару призвали правильно использовать солнцезащитные кремы.