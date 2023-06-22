Какой день недели наиболее опасен для жизни, выяснили ученые

Ирландские ученые проанализировав данные пациентов, перенесших инфаркт, установили, что смертность от заболеваний сердца достигает своего пика в понедельник, сообщает Zakon.kz

Как пишет портал don24.ru в понедельник фиксируется повышение уровня сегмента ST, отражающего работу миокарда желудочков и являющегося маркером их скорой гибели, установили ученые.

Теперь они разбираются в причинах данной закономерности. По одной версии, люди не успевают освободиться от накопленного за неделю стресса, и это приводит к печальным последствиям. По другой версии, всему виной психологическое состояние — многие нервничают из-за предстоящей рабочей недели.

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