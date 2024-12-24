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Ученые выяснили, как часто нужно есть яблоки для защиты сердца

Ученые выяснили, как часто нужно есть яблоки для защиты сердца, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 01:17 Фото: pixabay
Исследователи из больницы Янцзы (Китай) установили, что употребление четырех яблок в неделю снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 40%, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 2184 человека среднего возраста с высоким уровнем холестерина. Ученые изучили их рацион, уделив особое внимание потреблению фруктов, а затем начали длительное наблюдение за участниками, фиксируя все случаи летальных исходов.

Результаты показали, что у тех, кто ел три-четыре яблока в неделю, общий риск смертности был на 39% ниже по сравнению с теми, кто редко ел этот фрукт. Помимо яблок, полезными оказались и бананы — их регулярное потребление сокращало вероятность преждевременной смерти почти на 30%.

Одно яблоко через день (примерно три-четыре в неделю) также снижало риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 40%. Ученые подчеркивают важность регулярного включения фруктов в рацион для поддержания здоровья сердца.

Ранее исследователи из Рокфеллеровского университета представили новый класс противовирусных препаратов, который может стать важным шагом в лечении таких заболеваний, как COVID-19 и лихорадка Эбола. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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