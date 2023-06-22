Мошенники вновь обманывают казахстанцев от имени вайнера Сергазы Токтарбека

В Казнете распространяют видео с участием Сергазы Токтарбека и обещаниями быстрого заработка. Сам вайнер подчеркнул, что это дело рук аферистов, сообщает Zakon.kz.

Известный казахстанский вайнер Сергазы Токтарбек предупредил своих поклонников, что видео с его участием, которое распространяют в Казнете, – дело рук мошенников, сообщил портал Stopfake.kz 21 июня.

Сам Сергазы Токтарбек подчеркнул, что новое видео с его участием и обещаниями быстрого заработка не имеет к нему отношения. Он напомнил, что аналогичные ролики появлялись в Казнете ранее.

"Друзья, если вы увидели рекламу с моим участием, сразу отправляйте жалобу! Это мошенники! Не ведитесь на это!" – предупредил вайнер в своем Instagram-аккаунте.

Это не первый случай, когда аферисты используют имя Сергазы Токтарбека. В феврале 2023 года они уже распространяли в Казнете ролик, в котором вайнер якобы рекламировал способы быстрого заработка. Для создания видео использовали технологию дипфейк.