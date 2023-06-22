Сенаторы одобрили поправки по регулированию движения электросамокатов

Депутаты Сената на пленарном заседании 22 июня одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения". Поправки затрагивают в том числе регулирование движения электросамокатов, сообщает Zakon.kz.

Закон инициирован депутатами Мажилиса, чтобы ввести регулирование на малые электрические транспортные средства и электросамокаты. С докладом о законе выступил депутат Сената Евгений Больгерт.

"Водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток – наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств". Евгений Больгерт

По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час. Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката. Устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.

Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным законом "О дорожном движении".

Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК.

Закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.

"Принятый Мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем имеется еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств". Евгений Больгерт

В последние годы возрос интерес казахстанцев к электросамокатам и мопедам. Вследствие этого выросло число травм, полученных в результате ДТП с их участием. Редакция Zakon.kz уже разбиралась, как законопроект поспособствует наведению порядка на дорогах, и что нужно сделать, чтобы микромобильный транспорт перестал создавать проблемы для водителей и пешеходов.