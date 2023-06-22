В Алматы ограничат движение по одной из улиц

Проезд по улице Западный Желтоксан в Алматы временно ограничат. Об этом Zakon.kz сообщили 22 июня 2023 года в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

В распространяемом сообщении отмечено, что ограничения связаны с реконструкцией магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

"С 22:00 23 июня до 7:00 26 июня 2023 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта по улице Западный Желтоксан от улицы Ганди в южном направлении до улицы Желтоксан д.191 в обоих направлениях". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

В ведомстве просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

Ранее сообщалось, что несколько участков проспекта Туран в Астане перекроют из-за ремонта. Средний дорожный ремонт проводят с 21 по 23 июня.