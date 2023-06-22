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Несколько участков проспекта Туран в Астане перекроют из-за ремонта

Два участка проспекта Туран перекрыли в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане на одном из участков проспекта Туран ограничено движение до 12:00 22 июня, на втором – до 12:00 23 июня, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что на этих участках будут проводить средний дорожный ремонт.

"В связи с проведением ремонта с 21:00 21 июня до 12:00 22 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и Кургальжинского шоссе", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

Кроме того, с 21:00 22 июня до 12:00 23 июня движение транспорта полностью закроют на пересечении пр. Туран и ул. Сарайшык. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты, чтобы не создавать пробок.

Ранее в акимате сообщали, что в связи с дорожным ремонтом с 21 по 26 июня движение закрыли на участке ул. Ш. Валиханова от ул. Кенесары до ул. А. Иманова.

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