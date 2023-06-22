БАКАД: инструкция по "применению"

Недавно открытая Большая Алматинская кольцевая автодорога пока доступна в бесплатном режиме. Но в скором времени казахстанцам за километры республиканской трассы придется платить. Как провести оплату, сколько стоит проезд и что будет, если не заплатить, разбирался корреспондент Zakon.kz.

БАКАД относится к трассам с характеристикой А-1 и входит в категорию автобанов. Основной целью Большой Алматинской кольцевой дороги является разгрузка улиц мегаполиса от транзитного транспорта. Общая длина автобана – 66 километров. Строительством трассы занималось турецко-южнокорейское объединение компаний Alarko и Makyol из Турции и южнокорейские SK Ecoplant и Korea Expressway Corporation.

Фото: Zakon.kz

Проходит БАКАД по территориям Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области в 14 населенных пунктах. Свое начало дорога берет из поселка Кыргауылды, заканчивается в поселке Кызылкайрат.

Трассу можно условно разделить на два участка. Первый имеет шесть полос, он составляет 57 километров. И участок с четырехполосным движением, он составляет девять километров. По автобану нельзя передвигаться на велосипеде и пешком по обочине. Полиция будет оформлять протокол на водителей любых технических средств, не способных развивать скорость выше 40 километров в час.

Фото: Zakon.kz

После того, как Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития подпишет официальный приказ о вводе БАКАД в платный режим, проезд там станет платным. Иностранным инвесторам необходимо "отбить" затраченные вложения, заработать сверху и иметь средства на обслуживание дороги.

Фото: Zakon.kz

Стоимость одного часа езды по БАКАД будет составлять от 242 до 2484 тенге.

Для владельцев автомобилей, зарегистрированных в зоне прохождения БАКАДа, а точнее в Карасайском, Илийском и Талгарском районах, будет предусмотрена абонентская плата. Абонемент можно будет купить в специализированном ЦОНе этих районов. Цены на проезд будут зависеть от месячного расчетного показателя в стране, то есть из года в год будут расти. Сейчас таблица цен выглядит таким образом.

Легковые автомобили за час будут платить 0,07 МРП – 241,5 тенге (ежемесячная абонентская плата – 0,5 МРП, или 1725 тенге, а годовая – 6 МРП, или 20 700 тенге).

Автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,12 МРП, или 414 тенге (ежемесячная абонентская плата – 2,5 МРП, или 8625 тенге, а годовая – 30 МРП, или 103 500 тенге).

Автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,22 МРП, или 759 тенге (ежемесячная абонентская плата – 4 МРП, или 13 800 тенге, а годовая – 48 МРП, или 165 600 тенге).

Автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,36 МРП, или 1242 тенге (ежемесячная абонентская плата – 5 МРП, или 17 250 тенге, а годовая – 60 МРП, или 207 000 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн – 0,43 МРП, или 1483 тенге (ежемесячная абонентская плата – 6,5 МРП, или 22 425 тенге, а годовая – 78 МРП, или 269 100 тенге).

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,72 МРП, или 2484 тенге (ежемесячная абонентская плата – 8,5 МРП, или 29 325 тенге, а годовая – 102 МРП, или 351 900 тенге).

Заплатить за проезд можно двумя способами – по предоплате и постоплате.

Стоит обратить внимание на то, что проехать "зайцем" по трассе республиканского значения не получится. Необходимо не позже семи календарных дней произвести оплату. В противном случае информация о задолженности будет передана в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Это ведомство будет работать с должниками "по- хорошему", то есть в ход пойдут звонки и официальные письма. Если эти действия не возымеют эффекта, начнется работа "по-плохому": будет возбуждаться административное дело по факту неуплаты за пользование платной дорогой.

Оплатить проезд по БАКАД можно через приложения Каспи Банка, Халык Банка, Банка ЦентрКредит и через сайт barr.kz.

Фото: Zakon.kz

Обслуживают трассу те же фирмы, что ее строили. Основная их обязанность – поддерживать состояние дорожного полотна. А также проводить ремонт, зимой убирать снег и обрабатывать от льда.

На въезде и выезде на платную кольцевую автодорогу отсутствуют шлагбаумы. Фиксировать въезд и выезд автоматически будут видеокамеры. Их на трассе установлено больше 200. Также на БАКАД установлены скоростемеры, фиксирующие превышение скорости, и датчики, измеряющие тоннаж грузовых авто.

Важно помнить, что одна оплата действует в течение одного часа. За второй час уже будет происходить новое начисление, поэтому старайтесь не задерживаться в дороге во избежание двойной платы. Счастливого пути!



