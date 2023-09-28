Досаева попросили изменить тарифы за проезд по БАКАД

Акима Алматы Ерболата Досаева попросили изменить тарифы за проезд по Большой Алматинской кольцевой автодороге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Алматы считает, что действующие тарифы не всем по карману, из-за чего многим приходится менять маршрут и стоять в пробках, чтобы попасть в город.

"Лично летом ездила в Конаев по БАКАД. Пока дорога была бесплатной, машин было много, и на Кульджинке очередь была не такой большой, как сейчас. Как только дорогу сделали платной, а именно ввели тарификацию за час – там хоть 5 минут едешь, хоть 20 минут, все равно снимают оплату как за час. Люди поняли, что их обманывают, и начали снова ездить по Рыскулова и аль-Фараби. Можно тарификацию поминутную сделать? Потому что все стоят в очереди на аэропортовском кольце по два часа", – предложила алматинка.

Аким Алматы отметил, что тарифная политика заложена в экономику проекта, и 743 млн долларов, которые потратили на его строительство, нужно вернуть в течение 15 лет.

"Здесь больше проблема со строительством радиальных дорог, которые выходят туда. Многим людям неудобно. Но я вижу, что частично нагрузка снята, тем, кто едет транзитом, удобнее проходить даже с той оплатой, которая есть. Я думаю, что у БАКАД хорошее начало и будущее. Вы когда будете ездить на общественном транспорте, поймете, что это хорошая вещь. Но я просьбу вашу передам", – ответил Ерболат Досаев.

16 июня по БАКАД официально запустили автомобильное движение. Стоимость одного часа езды по БАКАД для легковых авто составляет 242 тенге.

