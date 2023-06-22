Объявлены самые дорогие футболисты молодежного Чемпионата Европы-2023
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Рейтинг дорогих молодых игроков возглавили двое: украинец Михаил Мудрик ("Челси") и итальянец Сандро Тонали ("Милан"). Рыночную стоимость обоих футболистов оценивают в 50 млн евро.
В топ-10 дорогостоящих игроков текущего европейского чемпионата также вошли:
3. Джейкоб Рэмзи (Англия, "Астон Вилла") – 42 млн евро.
4. Джорджо Скальвини (Италия, "Аталанта") – 40 млн евро.
5. Морган Гиббс-Уайт (Англия, "Ноттингем Форест") – 40 млн евро.
Фото: Instagram/officialnffc
6. Мишель Олисе (Франция, "Кристал Пэлас") – 38 млн евро;
7. Харви Эллиотт (Англия, "Ливерпуль") – 35 млн евро;
8. Эмил Смит-Роу (Англия, "Арсенал") – 35 млн евро;
9. Энтони Гордон (Англия, "Ньюкасл") – 35 млн евро;
10. Амин Гуири (Франция, "Ренн") – 35 млн евро.
Фото: Instagram/amine_gouiri
Тем временем на молодежном европейском первенстве уже прошли первые матчи турнира. На старте Украина обыграла Хорватию – 2:0, Грузия была сильнее Португалии – 2:0, Бельгия и Нидерланды сыграли вничью – 0:0, а Испания не оставила шансов Румынии – 3:0.
Финальный матч Евро-2023 (U-21) состоится 8 июля.