Объявлены самые дорогие футболисты молодежного Чемпионата Европы-2023

Фото: Instagram/mmudryk10

На футбольных полях Грузии и Румынии стартовал молодежный Евро-2023 (U-21). Из числа игроков, которые приехали на этот турнир, эксперты выделили 10 футболистов, входящих в список самых дорогих, сообщает Zakon.kz.

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