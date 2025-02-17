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Спорт

В чемпионате какой страны собраны самые дорогие футболисты

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:57 Фото: Instagram/premierLeague
Английское футбольное первенство признано самой дорогой лигой мира по общей стоимости игроков, которая ныне оценивается в 11,77 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

На прошедшей неделе Sportingpedia составил рейтинг самых дорогих футбольных лиг мира на основе общей рыночной стоимости их команд. Рассматривались два ключевых аспекта: общая стоимость лиги и средняя рыночная стоимость одной команды в каждом соревновании.

Исходя из этих заключений, на первом месте оказался чемпионат Англии. Общая стоимость футболистов АПЛ была оценена в 11,77 млрд евро.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 15:57

Фото: Instagram/laliga

На второй строчке расположилась испанская Ла Лига (5,29 млрд евро), тройку замыкает итальянская Серия А (5,07 млрд евро). 

Далее следуют футбольные чемпионаты Германии (4,48 млрд), Франции (3,52 млрд), Бразилии (1,63 млрд), Португалии (1,59 млрд), Нидерландов (1,28 млрд), МЛС (1,24 млрд) и Турции (1,15 млрд).

Между тем на днях португальский футболист Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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