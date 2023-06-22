Сенаторы одобрили поправки, касающиеся сжиженного газа и ЖКХ
Как отметил депутат Сената Суиндик Алдашев, в последнее время в Казахстане особую актуальность приобрел вопрос обеспечения внутренних потребностей страны в сжиженном нефтяном газе. События, произошедшие в январе 2022 года, по его мнению, стали новой отправной точкой для реформирования газовой отрасли.
"Устанавливается государственное регулирование предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки. При этом для лиц, реализующих товарный газ или сжиженный нефтяной газ в рамках плана поставки, устанавливается обязанность о недопустимости превышения установленных предельных цен".Суиндик Алдашев
Изменяется механизм распределения сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, предусматривающий, что:
- Министерство энергетики в определяемом им порядке посредством соответствующей информационной системы формирует план поставки;
- местные исполнительные органы (областей, городов республиканского значения, столицы) в порядке, определяемом Министерством энергетики, утверждают распределение объемов сжиженного газа, выделенных в рамках плана поставки;
- производители и собственники сжиженного нефтяного газа обязаны выполнять план поставки и распределение выделенных объемов сжиженного газа;
- правом приобретения сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, обладают владельцы газонаполнительных станций и пунктов, групповых резервуарных установок, автогазозаправочных станций, а также промышленные потребители.
"Для производителей сжиженного газа устанавливается обязанность по осуществлению оптовой реализации сжиженного газа только через собственные эстакады налива. При этом данная норма, требующая подготовки соответствующей инфраструктуры, вводится в действие с 1 июля 2024 года. Соответствующие ограничения устанавливаются и для лиц, обладающих правом приобретения сжиженного газа. Так, вводится запрет на эксплуатацию одних и тех же газонаполнительных станций одновременно двумя и более лицами".Суиндик Алдашев
Кроме того, для владельцев газонаполнительных станций и пунктов исключается возможность передачи третьим лицам объектов производственных комплексов по хранению, сливу и наливу сжиженного газа. В целях обеспечения безопасности при эксплуатации бытовых баллонов, согласно документу, их заправка разрешается только на газонаполнительных станциях и пунктах.
Закон также предусматривает ряд изменений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
"Так, в соответствии с поручением главы государства предусмотрены поправки в части сохранения кооперативов собственников квартир как одной из форм управления многоквартирными жилыми домами после 1 июля 2023 года. Кроме того, увеличиваются сроки выдачи и устанавливается ограничение (трехгодичное) на срок действия технических условий на подключение к сетям субъекта естественных монополий".Суиндик Алдашев
Депутаты Мажилиса исключили из законопроекта норму о ликвидации отдельных форм управления жилыми домами, а требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта. До этого предполагалось, что с 1 июля 2023 года прекратится действие статей относительно действия КСК.