Сейсмоаудит зданий в Алматы начнут проводить уже в июле

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что уже в июле в городе начнут проводить сейсмоаудит зданий. Всего проверят около 17 тыс. объектов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что по итогам сейсмоаудита, проведенного в 2017-2018 годах, выявили, что город Алматы пересекают 27 тектонических разломов. Сегодня на них располагаются 1116 объектов, 362 из которых не сейсмостойкие.

"Главой государства поддержано проведение нового сейсмоаудита объектов города, построенных после 2000 года. Он будет проводиться совместно с "КазНИИСА" и Институтом сейсмологии МЧС Казахстана. Работы начнем в июле текущего года с завершением в 2024 году", – сказал Ерболат Досаев в СЦК.

По его словам, всего проверят 16 701 объект, из них 1641 – это многоквартирные жилые дома, 15 060 – гражданские и общественные здания. Также в 2023 году проведут сейсмоусиление 16 социальных объектов на 20 млрд тенге и разработают ПСД на сейсмоусиление 34 объектов.

Новый сейсмоаудит позволит обновить паспорта объектов Алматы с учетом его активного развития за последние пять лет.