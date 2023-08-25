Когда в Алматы начнут переводить школы на односменное обучение

В Алматы государственные школы начнут переводить на односменное обучение с 2026 года. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев на республиканском августовском совещании педагогов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам градоначальника, главным вызовом для предоставления качественного образования в государственных школах южной столицы остается текущий дефицит ученических мест. Ежегодно население города растет на 70 тыс. человек, предъявляя высокий спрос на качественные услуги в социальной сфере.

"До начала учебного года мы уменьшили дефицит на 36%. Однако продолжающийся baby boom (увеличение рождаемости. – Прим. ред.) и высокая миграция населения в нашем мегаполисе оставляют эту проблему наиболее актуальной", – сказал Ерболат Досаев.

Он отметил, что в новом учебном году в государственные и частные школы города приняли более 34,3 тыс. детей. Чистый приток в первые классы составил более 12 тыс. детей. Поэтому для решения текущих задач акиматом продолжается проектирование и строительство 13 государственных организаций образования на 5,2 тыс. мест, которые введут в эксплуатацию в ближайшие два года.

Также акимат будет продолжать поддержку создания частных школ. Планируется создать 19 частных организаций на 14,4 тыс. мест, в том числе в рамках меморандумов с крупными застройщиками 10 школ на 9 тыс. мест.

"Мы считаем, что кардинальным решением проблемы дефицита является эффективная реализация в Алматы национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого во всех районах города до 2025 года у нас будут построены 22 школы на 37,1 тыс. мест. Для строительства инфраструктуры и расширения земельных участков в местном бюджете предусмотрено почти 20 млрд тенге. С учетом всех этих мер мы намерены с 2026 года постепенно начать перевод части государственных школ на односменное обучение", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Ранее заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова сообщила, что казахстанские школьники будут учиться до 25 мая. По ее словам, решение министерства было оправданным, но поспешным.