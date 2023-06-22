Новые ведомственные награды появились в Казахстане

В частности, подраздел "Медали" дополнен медалью Министерства национальной экономики РК "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".

Медалью награждаются высокопрофессиональные работники, иностранные граждане и иные лица, безупречно осуществляющие деятельность и внесшие значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики республики, за разработку и реализацию новых программ и проектов в сфере экономики, совершенствование методов реализации государственных программ и национальных проектов, направленных на развитие экономики, выполнение задач особой важности и сложности, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей.