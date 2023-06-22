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Законодательство РК

Новые ведомственные награды появились в Казахстане

Новые ведомственные награды появились в Казахстане Фото: акимат Алматы
Правительство РК постановлением от 14 июня 2023 года внесло изменения и дополнения в ведомственные награды некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства, сообщает Zakon.kz.

В частности, подраздел "Медали" дополнен медалью Министерства национальной экономики РК "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".

Медалью награждаются высокопрофессиональные работники, иностранные граждане и иные лица, безупречно осуществляющие деятельность и внесшие значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики республики, за разработку и реализацию новых программ и проектов в сфере экономики, совершенствование методов реализации государственных программ и национальных проектов, направленных на развитие экономики, выполнение задач особой важности и сложности, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК появились новые нагрудные знаки:

  • "Кен орнын алғаш ашушы".
  • "Еңбек сіңірген геолог".

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК:

  • "Су шаруашылығының ардагері";
  • "Су шаруашылығының үздігі";
  • "Экология саласының үздігі";
  • "Гидрометеорология саласының үздігі".

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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