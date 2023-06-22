Новые ведомственные награды появились в Казахстане
В частности, подраздел "Медали" дополнен медалью Министерства национальной экономики РК "Экономика саласын дамытуға қосқан үлесі үшін".
Медалью награждаются высокопрофессиональные работники, иностранные граждане и иные лица, безупречно осуществляющие деятельность и внесшие значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики республики, за разработку и реализацию новых программ и проектов в сфере экономики, совершенствование методов реализации государственных программ и национальных проектов, направленных на развитие экономики, выполнение задач особой важности и сложности, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК появились новые нагрудные знаки:
- "Кен орнын алғаш ашушы".
- "Еңбек сіңірген геолог".
В Министерстве экологии и природных ресурсов РК:
- "Су шаруашылығының ардагері";
- "Су шаруашылығының үздігі";
- "Экология саласының үздігі";
- "Гидрометеорология саласының үздігі".
Постановление вводится в действие со дня его подписания.