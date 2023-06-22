Аким Алматы рассказал, как решается проблема с паркингами

Аким Алматы Ерболат Досаев на брифинге в СЦК 22 июня 2023 года рассказал, как решают проблему с парковками и когда введут дифференцированный тариф на платные парковки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, в этом году завершается работа над концепцией формирования единого парковочного пространства Алматы.

"В прошлом году нам вернули "Алматы Паркинг", у нас 12,5 тысячи парковочных мест, но они находятся в этом историческом центре. Но при этом мы собираемся охватить все восемь районов города. Кто живет в Алматы, могут заметить, что вдоль улиц есть места постоянного ежедневного накопления. То есть паркуется машина, но это не является паркингом. Город хочет их легализовать. Провести соответствующую необходимую инфраструктуру. И систему дифференцированной оплаты мы как хотели ввести: в центре –дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали". Ерболат Досаев

Он подчеркнул, что все средства от платных парковок будут поступать в местный бюджет.



"Кроме этого я разделил эти средства, сколько район, например, соберет у себя, столько я ему верну дополнительно на бюджет районного участия. Город себе не будет оставлять, а направим на развитие инфраструктуры самих районов. Думаю, что акимы районов будут крайне заинтересованы, чтобы больше собирать средств с парковок". Ерболат Досаев

Также, кроме уличных парковок, предполагается создание механических парковок.



"Это парковки во дворах, где мало пространства, но новые технологии позволяют в среднем собрать от 12 до 16 машин. За счет этого мы очистим проезды дорог. Также будут строиться капитальные многоуровневые парки, они есть, проекты будут делаться за счет финансирования города. Также мы хотим пригласить всех частников, кто заинтересован, на принципах ГЧП строить такого рода парковки. Город гарантированно будет компенсировать". Ерболат Досаев

Аким указал, что первый многоуровневый паркинг появится около здания Нацбанка.



"Нацбанк передал нам свой недостроенный паркинг. Мы его планируем завершить. В этом году ПСД сделаем, а в следующем году запустим первый многоуровневый коммунальный паркинг, кто живет выше по ул. Сатпаева". Ерболат Досаев

По его данным, на жителей Алматы в настоящее время зарегистрировано примерно 550 тысяч автомобилей.

"Ежедневно через систему "Сергек" мы видим, что в город въезжает до 250 тысяч машин из агломерации. Одновременно в городе у нас находится почти 750-800 тысяч машин. Вопросы особенно по историческому центру – это вопрос старой инфраструктуры и паркинга". Ерболат Досаев

Также на брифинге аким сообщил, что уже в июле в городе начнут проводить сейсмоаудит зданий. Всего проверят около 17 тыс. объектов.