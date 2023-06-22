Досаев высказался о транспортном коллапсе на проспекте аль-Фараби

Аким Алматы Ерболат Досаев 22 июня в СЦК рассказал, почему дорожные работы по строительству моста на реке Есентай проводятся в дневное время, из-за чего на пр. аль-Фараби образуются пробки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса отметил, что акимат заранее подготовил специальную дорожную карту по расширению моста на реке Есентай. Однако дорожные работы на мосту проводить ночью нельзя.

"Мы крайнюю полосу забрали, оставили две полосы. Дорожные работы мы можем проводить ночью, но работы на мосту – нет. Помимо расширения, мы проводим большую работу с подпорками внизу моста, они были давно сделаны. Поэтому застройщик не берет ответственность за качество, если будет проводить работы в ночное время". Ерболат Досаев

Он добавил, что акимат специально выбрал время для строительных работ во время школьных каникул, когда на дорогах не так много авто.

"Также я специально попросил Департамент полиции поставить регулировщика. Ну и попросил Управление городской мобильности увеличить количество общественного транспорта, который будет ездить по пр. аль-Фараби от Восточки до Саина", – добавил аким.

Ранее Ерболат Досаев ответил на жалобы алматинцев о плохом освещении в городе.