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Досаев про освещение в Алматы: Я в какой-то мере завидую Астане

Досаев про освещение в Алматы: Я в какой-то мере завидую Астане Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев 22 июня 2023 года ответил на жалобы алматинцев о плохом освещении в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, "мы получили систему уличного освещения города в очень плохом состоянии".

"Вы знаете, что в прошлом году мы потратили время, чтобы вернуть в коммунальную собственность "Алматы Кала Жарык". До конца 2025 года намерены 100-процентно охватить весь город освещением", – сказал Ерболат Досаев в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он также уточнил, что акимат провел работы на 511 неосвещенных улицах, проложили более 210 км необходимых кабелей и установили 6900 новых световых точек. На сегодня работы завершаются.

"У нас есть пилотные проекты в Наурызбайском и Ауэзовском районах, когда за счет бюджета народного участия они модернизируют, меняют лампы. Как оказалось, для города самым главным вызовом стали шкафы управления наружного освещения. В свое время, когда заключался договор ГЧП, модернизация ШНО не предусматривалась. Когда вы едете по городу, вы видите, стоит столб, а внизу находится ящик. Это самое главное, потому что он управляет световыми точками и обеспечивает стабильную работу. Там есть цветные металлы, и они все время подвержены нападению или изъятию, ну и они все старые. Мы подготовили программу, где-то 600 в этом году поменяем, где особенно сильные вопросы", – добавил аким.

Глава мегаполиса добавил: если ШНО будут стабильно работать, то и освещение в городе будет хорошим.


"Честно скажу, я в какой-то мере завидую Астане, потому что Астана, я считаю, лучше освещена, чем Алматы. Но мы постараемся в ближайшие два года ситуацию изменить", – заключил он.

Ранее Ерболат Досаев сообщил, что в июле в городе начнут проводить сейсмоаудит зданий.

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