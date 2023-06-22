Взрыв произошел на заправочной станции газовых баллонов в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Шемонаиха 22 июня на заправочной станции газовых баллонов по ул. Украинская произошел взрыв, в результате чего начался пожар, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в областном ДЧС, огнем уничтожено пять единиц техники.
"В 14:44 пожар локализован. Площадь устанавливается. Пострадали два человека, с термическими ожогами доставлены в больницу (личности устанавливаются)".Пресс-служба ДЧС ВКО
В ведомстве заверили, что угрозы жилым домам и лесному фонду нет.
В тушении пожара задействованы 12 человек личного состава и пять пожарных автомобилей ДЧС ВКО.
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