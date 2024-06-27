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Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов на СТО Тараза

пожар на СТО в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 21:07 Фото: МЧС РК
При пожаре на станции техобслуживания в Таразе 27 июня пострадал 35-летний рабочий. Спасатели из огня вынесли четыре газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана, на одной из станций технического обслуживания Тараза загорелся грузовой автомобиль.

"Огнеборцами пожар ликвидирован на площади 40 кв. м. С места пожара вынесено четыре газовых баллона", – отмечается в информации спасателей.

В результате происшествия получил ожоги и доставлен в больницу работник СТО 1989 г. р. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 июня сход вагонов на юге Казахстана спровоцировал пожар. В Туркестанской области загорелись шпалы и сухостой. 

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