Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов на СТО Тараза

При пожаре на станции техобслуживания в Таразе 27 июня пострадал 35-летний рабочий. Спасатели из огня вынесли четыре газовых баллона, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана, на одной из станций технического обслуживания Тараза загорелся грузовой автомобиль.



"Огнеборцами пожар ликвидирован на площади 40 кв. м. С места пожара вынесено четыре газовых баллона", – отмечается в информации спасателей.

В результате происшествия получил ожоги и доставлен в больницу работник СТО 1989 г. р. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 25 июня сход вагонов на юге Казахстана спровоцировал пожар. В Туркестанской области загорелись шпалы и сухостой.