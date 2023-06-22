Крупный пожар вспыхнул в одном из универсальных магазинов в Атырау

В Атырау сегодня, 22 июня, в 13:04 поступил вызов о том, что в одном из универсальных магазинов, расположенных по ул. Абдрахманова, идет дым, сообщает Zakon.kz.

По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что открытым огнем горит кровля универсального магазина.



"Общая площадь загоревшей кровельной части составляет 800 кв. м. Пожар был локализован в 14:27 и ликвидирован в 14:45. Причины возгорания выясняются... В результате оперативных действий пожарных было предотвращено распространение огня на другие территории". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ТОО "Семсер-Өрт сөндіруші", АО "АТМА Аэропорт", СКЭБР, ГУ "Центр медицины катастроф" – всего 53 человека и 13 единиц техники.

Жителей и гостей региона в ДЧС Атырауской области призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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