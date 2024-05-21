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Пожар вспыхнул в магазине в Астане

пожар в столичном магазине, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 01:37 Фото: скриншот видео
22 мая стало известно, что в одном из магазинов в Астане вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, ночью загорелись ковер и натяжной потолок.

Отмечается, что пострадавших нет.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 20 кв. м.


Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи вывел людей во время пожара в жилом доме в Алматы.

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