Пожар вспыхнул в магазине в Астане
Фото: скриншот видео
22 мая стало известно, что в одном из магазинов в Астане вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы МЧС РК, ночью загорелись ковер и натяжной потолок.
Отмечается, что пострадавших нет.
По предварительной оценке, площадь пожара составила 20 кв. м.
Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи вывел людей во время пожара в жилом доме в Алматы.
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