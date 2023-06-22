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Полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу перенесли

Кубок Казахстана Фото: ФК Астана
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) одобрила заявку "Астаны" о переносе ответного матча 1/2 финала Кубка Казахстана против "Ордабасы". Игра состоится 6 июля, сообщает Zakon.kz.

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ФК "Астана" обратилась в ПФЛК с просьбой перенести полуфинальный матч с клубом из Шымкента в связи с участием в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. Первая полуфинальная игра Кубка Казахстана "Астана" – "Ордабасы" пройдет без изменений 28 июня в Астане.

"Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана", связанное со стартом столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов, и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Ордабасы", приняла решение о переносе ответного матча полуфинала OLIMPBET-Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Астана" с 8 на 6 июля 2023 года".ПФЛК

В квалификации чемпионской Лиги столичная команда сыграет с тбилисским "Динамо". Стартовый матч пройдет 11/12 июля дома, ответный — 18/19 июля в гостях.

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