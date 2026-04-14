Спорт

Известны время и дата матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Футбол Расписание Кубка, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 17:10
Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала расписание предстоящих игр 1/8 финала Кубка страны, которые запланированы на 29 и 30 апреля, сообщает Zakon.kz.

По сведениям организаторов данного турнира, за престижный трофей борьбу продолжают 16 клубов, матчи которых разбиты на два дня.

29 апреля:

  • 14:00 "Окжетпес" – "Женис".
  • 15:00 "Иртыш" – "Кызылжар".
  • 16:00 "Атырау" – "Жетысу".
  • 18:00 "Астана" – "Тобыл".
  • 20:00 "Кайсар" – "Кайрат".

30 апреля:

  • 15:00 "Алтай" – "Улытау".
  • 18:00 "Ордабасы" – "Каспий".
  • 20:00 "Актобе" – "Елимай".

Дальнейшая сетка распределения команд в четвертьфинале Кубка Казахстана выглядит следующим образом.

Футбол Кубок РК, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 17:10

Фото: Instagram/pflkaz

Действующим обладателем Кубка республики является костанайский "Тобыл", который в 2025 году завоевал данный трофей в третий раз в своей истории.

Куандык Шынасилов
