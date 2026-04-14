Известны время и дата матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу
Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала расписание предстоящих игр 1/8 финала Кубка страны, которые запланированы на 29 и 30 апреля, сообщает Zakon.kz.
По сведениям организаторов данного турнира, за престижный трофей борьбу продолжают 16 клубов, матчи которых разбиты на два дня.
29 апреля:
- 14:00 "Окжетпес" – "Женис".
- 15:00 "Иртыш" – "Кызылжар".
- 16:00 "Атырау" – "Жетысу".
- 18:00 "Астана" – "Тобыл".
- 20:00 "Кайсар" – "Кайрат".
30 апреля:
- 15:00 "Алтай" – "Улытау".
- 18:00 "Ордабасы" – "Каспий".
- 20:00 "Актобе" – "Елимай".
Дальнейшая сетка распределения команд в четвертьфинале Кубка Казахстана выглядит следующим образом.
Действующим обладателем Кубка республики является костанайский "Тобыл", который в 2025 году завоевал данный трофей в третий раз в своей истории.
