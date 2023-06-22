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Град, шквал, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 июня

Град, шквал, пыльная буря: прогноз погоды в Казахстане на 23 июня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по-прежнему практически вся территория страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами. Лишь на юго-западе и на юге республики – погода без осадков.


"На большей части республики сохраняется усиление ветра, град, на юго-западе – шквал, пыльная буря, ночью и утром в Северо-Казахстанской области – туман", – рассказали синоптики. 

В Астане – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С.

В Алматы – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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