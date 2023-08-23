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Законодательство РК

Шквал, град, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 24 августа

прогноз погоды в Казахстане на 24 августа Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град.


"На севере, северо-западе РК – сильный дождь, в ночные и утренние часы ожидается туман. На юге, юго-западе страны – пыльная буря", – рассказали синоптики. 

В Астане –  переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +22+24°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +32+34°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +35+37°С.

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