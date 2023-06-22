Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Провел заседание Высшего совета по реформам Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с обсуждения ключевых вызовов социально-экономического развития страны. О результатах проведенного анализа доложил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, передает Акорда.

Выслушав доклад, Президент подчеркнул необходимость реализации экономических и правовых преобразований наряду с политическими реформами. Правительству и Агентству по стратегическому планированию и реформам поручено учесть результаты сегодняшнего обсуждения при разработке Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

Большое внимание в ходе заседания было уделено мерам по развитию энергетической отрасли и эффективной тарифной политики. О работе в этом направлении доложили министр энергетики Алмасадам Саткалиев и министр национальной экономики Алибек Куантыров. Глава государства отметил, что эффективная и своевременная реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" является ключевой задачей всего Правительства.


Провел заседание Высшего совета по реформам

Фото: akorda.kz


Еще одной важной проблемой, требующей внимания, Касым-Жомарт Токаев назвал неукомплектованность квалифицированным персоналом объектов теплоэнергетики и энергосистемы. Поручено решить проблему текучести кадров безотлагательно.

На заседании также был рассмотрен вопрос разработки национальных проектов. Глава государства указал на необходимость своевременной и качественной реализации двух нацпроектов: "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

О новом национальном проекте "Доступный интернет" доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Комментируя выступления министра, Президент подчеркнул, что результатом данного национального проекта должен стать доступный и качественный интернет для всех.


Токаев провел заседание Высшего совета по реформам

Фото: akorda.kz


На заседании также был рассмотрен вопрос комплексного развитии инфраструктуры здравоохранения. Докладчиком по этой теме выступила министр здравоохранения Ажар Гиният. Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность эффективной реализации программы и максимального использования казахстанского содержания.

Читайте также

Президент посетит премьеру спектакля "Жошы хан"

Казахстан и Азербайджан планируют довести товарооборот до миллиарда долларов

Смаилов прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
Средний размер пенсии вырос в Казахстане
СпецЦОНы переводят на усиленный режим, чтобы успеть до завершения легализации
СпецЦОНы переводят на усиленный режим
трасса, БАКАД, дорога
БАКАД: инструкция по "применению"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления