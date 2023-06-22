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Более 180 казахстанцев получат стипендию "Болашак"

В Акорле распределили стипендию "Болашак" Фото: akorda.kz
В Астане под председательством государственного советника Ерлана Карина прошло очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на которой была распределена стипедия "Болашак", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По решению комиссии стипендия "Болашак" присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

При этом 62% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38% стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.

Кроме того, члены Комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.

Как отмечается, прием документов для получения стипендии "Болашак" будет продолжен до середины сентября текущего года.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен до середины октября 2023 года.

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