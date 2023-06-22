Более 180 казахстанцев получат стипендию "Болашак"
По решению комиссии стипендия "Болашак" присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 человек в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.
При этом 62% стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38% стипендиатов пройдут обучение по общественно-гуманитарному блоку.
Кроме того, члены Комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов ученым для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.
Как отмечается, прием документов для получения стипендии "Болашак" будет продолжен до середины сентября текущего года.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок будет продолжен до середины октября 2023 года.