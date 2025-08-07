#АЭС в Казахстане
События

217 казахстанцев получили стипендию "Болашак"

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 21:31 Фото: Zakon.kz
Под председательством государственного советника Ерлана Карина 7 августа состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в этом потоке отмечается большое количество претендентов на получение международной стипендии "Болашак". Общий конкурс по всем программам и направлениям составил 4 человека на одно место.

"В этом году это уже второй конкурс на присуждение стипендий "Болашак", проводимый по новым правилам. Претенденты проходили три этапа конкурсного отбора: комплексное тестирование, собеседование, отбор Республиканской комиссией участников, набравших наиболее высокие баллы", – говорится в сообщении.

На получение стипендии подал заявку 981 претендент. Из них первый тур преодолели 916 человек, второй – 659, третий – 217.

В ходе заседания Республиканской комиссией было принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 217 гражданам Казахстана.

Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре,13 – в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира.

При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% – по общественно-гуманитарному профилю.

Также Республиканская комиссия рассмотрела итоги конкурсного отбора на прохождение научных стажировок. Всего было подано 165 заявок. По итогам трехуровневого конкурсного отбора 68 казахстанцам присуждена стипендия на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

По итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию международной стипендии "Болашак".

А ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана сегодня, 7 августа 2025 года, представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
