Сегодня, 22 июня, в Кокшетау состоялось выездное заседание Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

В составе делегации – председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Мади Такиев, депутаты Мажилиса – члены Комитета, вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Азамат Амрин, вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Темирбеков и другие специалисты сферы бюджета.

Участников заседания приветствовал аким области Ермек Маржикпаев.

В ходе совещания руководитель региона поделился информацией о социально экономическом развитии области, рассказал о положительной динамике роста в сфере промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства.

"По итогам 5 месяцев нами обеспечена положительная динамика развития экономики. По исполнению ключевых индикаторов в разрезе регионов страны мы занимаем лидирующие позиции. Так, индекс промышленного производства составил 116,5%, сельского хозяйства – 105,6%. Инвестиции в основной капитал возросли на 17,8%, введенного жилья – на 7%", – отметил Ермек Маржикпаев.

Участники мероприятия обсудили вопросы укрепления бюджетных отношений между регионами страны и конкурентоспособности каждой области в рамках республиканских показателей.

"У нас готовится новый бюджетный кодекс, осенью он будет представлен в правительство. В этой связи мы бы хотели укреплять межбюджетные отношения среди местных исполнительных органов. Мы прибыли в вашу область, чтобы увидеть ее потенциал, взять на заметку проблемные сферы и в будущем вместе их решать, используя правильную бюджетную политику", – сообщил председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК Мади Такиев.





Фото: УВП Акмолинской облаcти





В рамках встречи были рассмотрены современные способы развития межбюджетных отношений с целью улучшения качества жизни в регионах. Спикеры выступили с темами: "Совершенствование межбюджетных отношений с учетом новых подходов", "Межбюджетные отношения", "Реформы межбюджетных отношений и их реализация в Акмолинской области" и "Опыт реформирования межбюджетных отношений".

Руководители областных управлений получили исчерпывающие ответы на вопросы от членов Комитета финансов и экономики Мажилиса Парламента РК.

После продуктивной дискуссии гостям были показаны Кокшетауская котельная РК №2 с целью ознакомления с состоянием объекта.

Далее гости ознакомились с новой поликлиникой с современным оснащением ТОО "Viamedis". После членам Комитета было представлено ТОО "Eurasia Group Kazakhstan", поставляющее сельскохозяйственную технику и оборудование и предоставляющее сервисное сопровождение техники, услуги агроменеджента.





Фото: УВП Акмолинской облаcти





По итогам официального визита на контроль были взяты все проблемные вопросы в сфере межбюджетных отношений. Уполномоченные органы будут проводить плановую работу над развитием местного бюджета.