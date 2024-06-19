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Законодательство РК

Председатель Мажилиса снова созвал совместное заседание палат Парламента

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 15:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Мажилиса 19 июня сообщили, что Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

14 июня уже проходило совместное заседание палат Парламента. На повестке дня был проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК". Депутаты рассмотрели в первом чтении закон, направленный на повышение качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей в Казахстане.

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