Председатель Мажилиса снова созвал совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Мажилиса 19 июня сообщили, что Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2024 года в 10.00 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

14 июня уже проходило совместное заседание палат Парламента. На повестке дня был проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК". Депутаты рассмотрели в первом чтении закон, направленный на повышение качества отправления правосудия и повышения профессионализма судей в Казахстане.