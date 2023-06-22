В Алматы хотят отказаться от дизельных автобусов
"У нас есть поручение президента отказаться от дизельного транспорта до конца 2025 года. Мы купили 55 автобусов в прошлом году, в этом намерены купить 600. Кроме этого, еще 540 автобусов купят частные перевозчики. Из них 31 - электробусы, к тем 15 которые мы имеем", - сказал Досаев на брифинге.
По его словам, в Алматы 25 перевозчиков, из которых один государственный и 24 частные. Долгое время частные перевозчики не обновляли свой подвижной состав.
"Были суды с тремя перевозчиками, которые требовали субсидии от города, но не были намерены что-то менять. В чем проблема с маленькими перевозчиками – у них есть 20-25 автобусов, и если два автобуса не выходят на линию, то прервется весь интервал, а дополнительного запасного транспорта у них нет. Из-за этого у нас возникают проблемы с качеством обслуживания", - отметил аким города.
По его словам, глава государства поддержал намерение акимата изменить методику поддержки общественного транспорта.
"Нынешняя методика предусматривсет такой подход: чем больше у вас амортизация, то есть чем больше изношен транспорт, тем больге субсидий. Такой демотивирующий, то есть если ты покупаешь новый автобус, тебе платят мало. А по идее, если ты купил, обновился, то тебе должны платить больше", - пояснил Ерболат Досаев.
Он также добавил, что необходимо поменять тарифную политику в городе.
"У нас с 2012 года тариф на перевозку 80 тенге, он не менялся уже 12 лет и мы сейчам над этим работаем для того, чтобы мы ввели как во всем мире интегрированные тарифы, когда ты можешь пользоваться автрбусом, перейти в метро или троллейбусы и так далее, работа по методолгии идет", - сказал он.
По словам акима, эту работу планируется завершить до сентября этого года.