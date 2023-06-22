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В Алматы хотят отказаться от дизельных автобусов

В Алматы хотят отказаться от дизельных автобусов Фото: Zakon.kz
В Алматы хотят отказаться от пассажирских автобусов, работающих на дизеле. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.
"У нас есть поручение президента отказаться от дизельного транспорта до конца 2025 года. Мы купили 55 автобусов в прошлом году, в этом намерены купить 600. Кроме этого, еще 540 автобусов купят частные перевозчики. Из них 31 - электробусы, к тем 15 которые мы имеем", - сказал Досаев на брифинге.

По его словам, в Алматы 25 перевозчиков, из которых один государственный и 24 частные. Долгое время частные перевозчики не обновляли свой подвижной состав.

"Были суды с тремя перевозчиками, которые требовали субсидии от города, но не были намерены что-то менять. В чем проблема с маленькими перевозчиками – у них есть 20-25 автобусов, и если два автобуса не выходят на линию, то прервется весь интервал, а дополнительного запасного транспорта у них нет. Из-за этого у нас возникают проблемы с качеством обслуживания", - отметил аким города.

По его словам, глава государства поддержал намерение акимата изменить методику поддержки общественного транспорта.

"Нынешняя методика предусматривсет такой подход: чем больше у вас амортизация, то есть чем больше изношен транспорт, тем больге субсидий. Такой демотивирующий, то есть если ты покупаешь новый автобус, тебе платят мало. А по идее, если ты купил, обновился, то тебе должны платить больше", - пояснил Ерболат Досаев.

Он также добавил, что необходимо поменять тарифную политику в городе.

"У нас с 2012 года тариф на перевозку 80 тенге, он не менялся уже 12 лет и мы сейчам над этим работаем для того, чтобы мы ввели как во всем мире интегрированные тарифы, когда ты можешь пользоваться автрбусом, перейти в метро или троллейбусы и так далее, работа по методолгии идет", - сказал он.

По словам акима, эту работу планируется завершить до сентября этого года.

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