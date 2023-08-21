Дизельные автобусы запретят закупать в Алматы

Запрет на закупку дизельных автобусов введут в Алматы с 2024 года. Об этом объявил аким мегаполиса Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы, в мегаполисе введут запрет на закупку дизельных автобусов. Это планируют сделать в 2024 году, сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе отчета перед президентом Касым-Жомартом Токаевым. Градоначальник добавил, что в Алматы ведут работу по экологизации общественного транспорта.

"В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета – 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частные перевозчики закупят 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года введем запрет на покупку дизельных автобусов", – сказал Ерболат Досаев.

По словам акима, за счет указанных мер уровень экологизации общественного транспорта в Алматы доведут до 60% уже в 2023 году, а к 2025 году весь общественный транспорт в городе станет экологичным.

Между тем с 21 августа проезд в общественном транспорте в Алматы подорожал.