Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дизельные автобусы запретят закупать в Алматы

Дизельные автобусы запретят закупать в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Запрет на закупку дизельных автобусов введут в Алматы с 2024 года. Об этом объявил аким мегаполиса Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы, в мегаполисе введут запрет на закупку дизельных автобусов. Это планируют сделать в 2024 году, сообщил аким города Ерболат Досаев в ходе отчета перед президентом Касым-Жомартом Токаевым. Градоначальник добавил, что в Алматы ведут работу по экологизации общественного транспорта.

"В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета – 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частные перевозчики закупят 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года введем запрет на покупку дизельных автобусов", – сказал Ерболат Досаев.

По словам акима, за счет указанных мер уровень экологизации общественного транспорта в Алматы доведут до 60% уже в 2023 году, а к 2025 году весь общественный транспорт в городе станет экологичным.

Между тем с 21 августа проезд в общественном транспорте в Алматы подорожал.

Читайте также

Казахстанцы "атаковали" Хоргос на выходных

Все госшколы Алматы пообещали обеспечить комплексной системой безопасности до конца 2023 года

22 дома пойдут под снос после потопов в Жетысуской области

Никита Дробны
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
космическая станция
"Роскосмос" подтвердил крушение космической станции "Луна-25"
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
Сколько составят размеры МРП, минимальной зарплаты и пенсии в 2024 году
прогноз погоды
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 11 областях Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления