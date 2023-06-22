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Кислород на пропавшем батискафе "Титан" закончился

Кислород на пропавшем батискафе "Титан" закончился Фото: freepik
У туристов на застрявшем в Атлантике батискафе "Титан" закончились запасы кислорода. С момента погружения судна прошло более 96 часов, сообщает Zakon.kz.

Это следует из расчетов Береговой охраны США, согласно которым запасы кислорода внутри подводного аппарата должны были иссякнуть 22 июня в 17:08 по времени Астаны, передает телекомпания NBC.

При этом опрошенные ей эксперты отмечают, что находящиеся на борту батискафа могут сократить потребление кислорода, что позволит растянуть его запасы на большее время. Аппарат способен обеспечивать пассажиров воздухом в течение 96 часов.

Дайверы как правило проводят инструктаж по поводу того, как уменьшить потребление кислорода.

Изначально сообщалось, что кислорода пассажирам батискафа хватит на 96 часов – это четверо суток с момента погружения. Этот срок истек уже в четверг утром.

Батискаф компании OceanGate Expeditions, рассчитанный на пятерых человек, совершал очередную экспедицию к обломкам затонувшего в 1912 году океанского лайнера "Титаник". Они находятся на дне Атлантики на глубине около 3,8 км приблизительно в 650 км к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. По данным The Wall Street Journal, в ходе погружения планировалось собрать образцы ДНК возле обломков судна.

19 июня батискаф пропал.

На борту находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг. По словам одного из инвесторов американской компании OceanGate Аарона Ньюмана, батискаф должен был всплыть спустя сутки после погружения благодаря своей конструкции, однако этого не произошло. По данным СМИ, в зоне исчезновения субмарины находится порядка пяти поисковых кораблей.

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