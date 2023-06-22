10 документов подписано по итогам визита Смаилова в Азербайджан

Широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в ходе своего официального визита в Баку, сообщает Zakon.kz.

В рамках переговоров стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в таких сферах, как торговля, транспорт и логистика, энергетика и сельское хозяйство. Кроме того, рассмотрены планы по реализации совместных IT-проектов и культурно-гуманитарных инициатив, передает пресс-служба премьер-министра.





Фото: primeminister.kz





Алихан Смаилов подчеркнул, что Азербайджан является для Казахстана братской и дружественной страной, ключевым партнером в южнокавказском регионе. На сегодняшний день отношения между государствами как в двустороннем, так и многостороннем форматах строятся на принципах стратегического партнерства и союзничества.

"Правительство РК готово продолжать активную совместную работу по практической реализации задач, поставленных на высшем уровне. В частности, для доведения объемов взаимной торговли до $1 млрд в ближайшее время Казахстан готов нарастить свои поставки в Азербайджан по 100 товарным позициям на сумму свыше $300 млн", - сказал он.





Фото: primeminister.kz





Как отметил премьер-министр, страны активно взаимодействуют и в транспортно-логистической сфере. В данном направлении ключевую роль играет полноценное раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, перевозки грузов по которому с начала года уже превысили 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Фото: primeminister.kz





Вместе с тем в рамках устранения "узких" мест на маршруте на казахстанском участке ведется реализация таких крупных проектов, как строительство 2-х ж/д путей на участке Достык-Мойынты, контейнерного хаба в порту Актау и обводной ж/д линии станции Алматы.

"В целом нам удалось сократить время транзита по территории Казахстана в 2 раза с 12 до 6 дней, к концу текущего года мы нацелены на его снижение до 5 дней", — сказал Алихан Смаилов, обозначив важность аналогичной работы на азербайджанском участке маршрута.

Глава Правительства также подчеркнул значимость совместных мер по цифровизации Среднего коридора, что позволит существенно повысить прозрачность и скорость прохождения грузов.





Фото: primeminister.kz





Со своей стороны премьер-министр Али Асадов отметил, что за прошедшие годы отношения между странами выросли до уровня стратегического партнерства и приезд представительной казахстанской делегации свидетельствует о намерении достичь реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств.

"Прошлый год ознаменован высокими темпами наших двусторонних торгово-экономических отношений. Рост составил более чем в 4,5 раза. Надеемся, что темпы и объемы текущего года будут соответствовать этим показателям и динамика будет восходящей", - сказал Али Асадов.

Он добавил, что также активно развивается сотрудничество в нефтегазовой и транзитно-логистической сферах, в частности, отмечается высокая динамика роста железнодорожных перевозок и транзита в целом.



"Сегодня мы планируем подписать солидный пакет документов, затрагивающих многие сферы нашего сотрудничества. Будем надеяться, что поставленные задачи будут достигнуты", - подчеркнул премьер-министр Азербайджана.

По итогам переговоров подписано 10 документов, предусматривающих укрепление сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в области цифровизации, туризма, спорта, культуры и др.





Фото: primeminister.kz





Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, одним из них стало соглашение об увеличении количества разрешенных авиарейсов между странами. По его словам, ранее авиакомпаниям можно было совершать не более 32 рейсов в неделю. Теперь же этот лимит расширен до 42 рейсов.

Кроме того, одним из важнейших документов является соглашение о создании объединенной логистической компании для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Сегодня его подписали Казахстан и Азербайджан, а подписание договора еще одной участвующей стороной - Грузией - ожидается в ближайшее время.





Фото: primeminister.kz





"Единая компания создается между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься объединением тарифов и обработкой всех грузов на ТМТМ. Главной задачей компании будет осуществление грузоперевозок между Китаем и Европой. Максимальное упрощение всех процессов. Ранее срок доставки грузов по маршруту составлял 53 дня, сегодня он сокращен до 18-23 дней. Деятельность новой компании позволит сократить срок доставки до 18 гарантированных дней в текущем году, а далее до 10-15 дней", - сказал министр.

По его словам, третий документ касается максимальной оцифровки данного транспортного коридора, а именно проходящего по нему грузопотока. Для реализации этой инициативы планируется привлечение крупных международных инвесторов.





Фото: primeminister.kz





Список документов, подписанных по итогам переговоров глав правительств Казахстана и Азербайджана: