Орбан: Казахстан и Венгрия могут осуществить прорыв в экономике

Широкий круг вопросов сотрудничества в различных отраслях экономики обсудили 2 ноября 2023 года премьер-министры Казахстана и Венгрии Алихан Смаилов и Виктор Орбан, сообщает Zakon.kz.

Стороны рассмотрели актуальные направления взаимодействия в энергетике, в частности, по развитию возобновляемых источников, перспективы реализации новых инвестиционных проектов и вопросы восстановления прямого авиасообщения между странами.

Фото: primeminister.kz

Отдельно затронуты шаги в транзитно-транспортной сфере, в том числе по сопряжению Транскаспийского международного транспортного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью.

Виктор Орбан отметил, что у Казахстана и Венгрии хорошо развиты политические контакты, поэтому теперь нужно уделить большее внимание углублению и расширению экономических связей.

"Президент вашей страны выступил с предложением, чтобы мы выдвинули как можно больше проектов, которые сможем реализовать совместно. Опыт показывает, что государства, находящиеся далеко друг от друга, могут осуществить прорыв в экономике за счет какого-то проекта-флагмана. Он помогает вовлекать в сотрудничество другие более мелкие предприятия. Наша задача сейчас – выяснить, какие проекты-флагманы мы можем реализовать. Мы надеемся, что сможем интенсивно поработать над этим", – сказал премьер-министр Венгрии.

Фото: primeminister.kz

Со своей стороны Алихан Смаилов подчеркнул, что Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24% до 172 млн долларов. Положительная динамика сохраняется и в текущем году.

"Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка 700 млн долларов. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров", – сказал премьер-министр Казахстана.

По его словам, большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве. В целом, с 2005 года в Казахстан вложено порядка 330 млн долларов прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около 75 млн долларов, что составляет почти четверть от общего объема.

Фото: primeminister.kz

"Сегодня наше взаимодействие подкрепляется новыми проектами. Ярким примером является планируемый запуск одного из крупнейших газоконденсатных месторождений "Рожковское" совместно с венгерской компанией MOL. Мы призываем венгерский бизнес и далее расширять свое участие в совместных инвестпроектах", – отметил Алихан Смаилов.

Вместе с тем глава правительства обозначил высокий уровень двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Так, в рамках празднования 200-летия национального поэта Венгрии Шандора Петефи принято решение назвать улицу в Астане в его честь.

Фото: primeminister.kz

Он также добавил, что примером образцового сотрудничества в области образования является 10-летний взаимный обмен студентами. В настоящее время более 1000 казахстанских студентов обучаются в Венгрии, что говорит о востребованности данной программы.

"Наше партнерство по взаимному предоставлению грантов продолжится в рамках подписанного сегодня Меморандума о взаимопонимании. Это подчеркивает наше обоюдное стремление к продолжению успешного сотрудничества в этой сфере. В целом, мы готовы и далее создавать благоприятные условия для развития как торгово-экономического, так и гуманитарного партнерства", – сказал Алихан Смаилов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, какие проекты он обсуждал с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Акорде. Подробности здесь.