Александр Бублик на турнире АТР-500 в Дохе встретился с 10-й ракеткой мира

48-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика одолел олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) , сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4.

Встреча Бублика с Рублёвым продлилась 1 час и 12 минут. В ее рамках Андрей шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Александра 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Следующим соперником Рублёва в Дохе станет 39-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет 3 035 960 долларов.

Ранее было опубликовано расписание матчей в Дохе на 18 февраля.