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Турецкая лира рухнула после повышения ставки Центробанком

Рухнула после повышения ставки Центробанком Фото: pxhere
Курс турецкой лиры достиг исторического минимума после решения местного Центробанка повысить ключевую ставку с 8,5 до 15%, сообщает Zakon.kz.

Доллар впервые достиг 24 лир, следует из данных торгов.

В заявлении, опубликованном 22 июня ЦБ по итогам заседания банка, отмечается, что регулятор "принял решение начать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно быстрее задать курс на замедление инфляции и закрепить инфляционные ожидания".


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Ранее в четверг центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%.

За последние два года процентная ставка в Турции была снижена с 19 до 8,5%, что стимулировало не только промышленность, но в большей мере - инфляцию и падение лиры. За прошлый год лира потеряла к доллару 41% стоимости, в 2021 году – 78%. В этом году лира может приблизиться, а то и переписать рекорд 2021 года – с начала 2023 года турецкая валюта уже полегчала на 31%.

Ранее казахстанские эксперты делали предположения, как падение турецкой лиры повлияет на Казахстан.

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