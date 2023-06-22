Турецкая лира рухнула после повышения ставки Центробанком
Доллар впервые достиг 24 лир, следует из данных торгов.
В заявлении, опубликованном 22 июня ЦБ по итогам заседания банка, отмечается, что регулятор "принял решение начать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы как можно быстрее задать курс на замедление инфляции и закрепить инфляционные ожидания".
Ранее в четверг центробанк Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%.
За последние два
года процентная ставка в Турции была снижена с 19 до 8,5%, что стимулировало не
только промышленность, но в большей мере - инфляцию и падение лиры. За прошлый
год лира потеряла к доллару 41% стоимости, в 2021 году – 78%. В этом году лира
может приблизиться, а то и переписать рекорд 2021 года – с начала 2023 года
турецкая валюта уже полегчала на 31%.
Ранее казахстанские эксперты делали предположения, как падение турецкой лиры повлияет на Казахстан.
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