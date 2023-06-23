Ночной график работы назвали опасным для жизни
Симонно объяснила в интервью изданию Newsweek, что почти все физиологические функции в организме регулируются циркадными часами - циклом сна и бодрствования. По ее словам, обычно циркадный цикл ежедневно обнуляется вместе с утренними лучами солнца, но при изменении режима внутренний ритм сбивается. Поэтому и идут сбои в организме.
Симонно добавила, что нарушение циркадных ритмов негативно влияет не только на женские, но и на мужские репродуктивные функции. "Нарушение циркадных ритмов также может повлиять на репродуктивную функцию мужчин - например, на эректильную дисфункцию, ухудшение параметров качества спермы - что приводит к снижению фертильности", - сказал Симонно.
Степень воздействия и обратимость изменений, по мнению нейробиолога, зависит от таких факторов, как возраст, количество дней между сменами, продолжительность смен и длительность периода работы с ночным графиком.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. По ее словам, сон и похудение тесно связаны