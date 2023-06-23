Ночной график работы назвали опасным для жизни

Нейробиолог Марин Симонно заявила, что работа по ночам особенно опасна для женщин. Такой график грозит гормональными сбоями, повышает риск бесплодия, может вызвать сбой менструального цикла и раннюю менопаузу, сообщает Zakon.kz

Симонно объяснила в интервью изданию Newsweek, что почти все физиологические функции в организме регулируются циркадными часами - циклом сна и бодрствования. По ее словам, обычно циркадный цикл ежедневно обнуляется вместе с утренними лучами солнца, но при изменении режима внутренний ритм сбивается. Поэтому и идут сбои в организме.

Симонно добавила, что нарушение циркадных ритмов негативно влияет не только на женские, но и на мужские репродуктивные функции. "Нарушение циркадных ритмов также может повлиять на репродуктивную функцию мужчин - например, на эректильную дисфункцию, ухудшение параметров качества спермы - что приводит к снижению фертильности", - сказал Симонно.

Степень воздействия и обратимость изменений, по мнению нейробиолога, зависит от таких факторов, как возраст, количество дней между сменами, продолжительность смен и длительность периода работы с ночным графиком.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. По ее словам, сон и похудение тесно связаны