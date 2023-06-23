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Ночной график работы назвали опасным для жизни

Ночной график работы назвали опасным для жизни Фото: pixabay
Нейробиолог Марин Симонно заявила, что работа по ночам особенно опасна для женщин. Такой график грозит гормональными сбоями, повышает риск бесплодия, может вызвать сбой менструального цикла и раннюю менопаузу, сообщает Zakon.kz

Симонно объяснила в интервью изданию Newsweek, что почти все физиологические функции в организме регулируются циркадными часами - циклом сна и бодрствования. По ее словам, обычно циркадный цикл ежедневно обнуляется вместе с утренними лучами солнца, но при изменении режима внутренний ритм сбивается. Поэтому и идут сбои в организме.

Симонно добавила, что нарушение циркадных ритмов негативно влияет не только на женские, но и на мужские репродуктивные функции. "Нарушение циркадных ритмов также может повлиять на репродуктивную функцию мужчин - например, на эректильную дисфункцию, ухудшение параметров качества спермы - что приводит к снижению фертильности", - сказал Симонно.

Степень воздействия и обратимость изменений, по мнению нейробиолога, зависит от таких факторов, как возраст, количество дней между сменами, продолжительность смен и длительность периода работы с ночным графиком.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. По ее словам, сон и похудение тесно связаны

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