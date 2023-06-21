Почему после бессонной ночи хочется сладкого

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что регулярный недосып напрямую связан с набором лишнего веса. По ее словам, сон и похудение тесно связаны, сообщает Zakon.kz.

Специалист уточняет, что во сне гипофиз выделяет гормон роста – соматотропин.

Как отмечено в публикации Life.ru, этот гормон повышает метаболизм, усиливает жиросжигание, а также помогает худеть во сне.

"Соматотропин выделяется в ночное время с 24.00 до 02.00. В этот период времени нужно спать". Вероника Гусакова

При этом, уточняет она, выработке гормона роста могут помешать простые углеводы.

Чтобы процесс жиросжигания был активным, на ужин лучше есть постное белковое блюдо, которое можно сочетать с овощами.

"Обратите внимание на самочувствие при недосыпе – организм требует дополнительных источников энергии, чаще всего из сладкого. Так работают гормоны". Вероника Гусакова

Ранее диетолог Мария Герасимова рассказала о пользе и вреде сухих завтраков. Она уточнила, что сухие завтраки (шарики, хлопья, колечки, гранола и мюсли) относятся к категории так называемых ультраобработанных продуктов.