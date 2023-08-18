Как сменный график влияет на человека

Психолог Гуля Галеева заявила, что сменный график работы оказывает сильное влияние на человека, в особенности на нарушение сна, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, чередование дневных и ночных смен ведет к хронической усталости.

"Сменный график мешает полноценному отдыху. Особенно часто это происходит, когда человек чередует дневные и ночные смены: у него развивается хроническая усталость, раздражительность, а эмоциональная устойчивость снижается", – рассказала Галеева в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Галеева добавила, что сменный график также может привести к социальной изоляции, потому что у человека сокращается время для семьи и друзей. Психолог указала на то, что мозгу комфортнее находиться в постоянстве и стабильности.



Специалист посоветовала делать легкие физические упражнения и правильно питаться, чтобы максимально нивелировать последствия от сменного графика.

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