Какой город возглавил рейтинг лучших для жизни

Мировой рейтинг лучших городов, в которых комфортно жить возглавила Вена, сообщает Zakon.kz

Согласно рейтингу The Economist Intelligence Unit Вена второй год подряд становится лучшим городом мира. Ей удалось заработать наибольшее количество баллов - 98,4. На второй строчке оказался Копенгаген с 98 баллами. Третье место занял австралийский Мельбурн.

Самыми худшими городами для жизни были признаны Дамаск, Триполи и Алжир. Также в десятку худших попал Киев (10-е место).

Города ранжировали на основе баллов за несколько десятков факторов. В число основных критериев — стабильность развития, состояние окружающей среды и инфраструктуры, здравоохранение и прочие сферы.

Ранее мы писали о рейтинге умных городов Smart Centres Index. И что примечательно столица Казахстана Астана в нем заняла 64 место, обогнав Москву (68), Варшаву (67), Рим (65).