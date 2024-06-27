Алматы признан лучшим городом Центральной Азии

Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг городов мира, в которых удобно и комфортно жить. В рейтинге оценивается 173 города мира по нескольким показателям. Кто вошел в этот рейтинг, и есть ли в списке города Казахстана, изучал Zakon.kz.

Индекс Global liveability index, или Индекс пригодности для жизни оценивает показатели условий для жизни в различных городах на основе более чем 30 различных факторов в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Каждый фактор в городе оценивается как по количественным показателям, так и по суждениям внутренних и местных аналитиков. Затем баллы суммируются, чтобы получить оценку от 1 до 100, где 100 считается идеальными показателем.

Кто вошел в топ-10 лучших городов

Лучшим городом для проживания в 2024 году (опрос проводился с 12 февраля по 17 марта) признали столицу Австрии Вену. Как и в прошлом году, так называемый город мечты получил высокую оценку за надежный общественный транспорт, выдающиеся образовательные и медицинские учреждения, безопасность, а также широкий выбор культурных мероприятий и вариантов развлечений.

Также в десятку лучших городов мира по уровню жизни вошли Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгари, Ванкувер, Мельбурн, Сидней, Осака и Окленд.

"Западная Европа остается регионом с лучшими показателями комфортности и пригодности для жизни, – утверждают авторы рейтинга. В то же время города Северной Америки лучше всего подходят для получения образования". The Global Liveability Index 2024

Тем не менее 30 городов Европы немного снизили позиции из-за ухудшения категории стабильности на фоне участившихся случаев "подрывных протестов" (например, в Германии, Ирландии и Бельгии) и увеличения уровня преступности. Вместе с тем США набрали средний показатель 90,5 для 25 городов, говорится в исследовании.

Фото: eiu.com

Кто попал в аутсайдеры

Отмечается, что в самом низу рейтинга находится Дамаск. Сирийская столица остается наименее пригодным для жизни городом в индексе с 2013 года и набрала всего 30,7 в 2024 году. Его оценка стабильности находится на уровне 20. Город делит результат с Карачи (Пакистан).

Кроме этого, в низ таблицы опустились Киев и Тель-Авив.

"Конфликт на Ближнем Востоке отбросил Тель-Авив вниз. Конфликт Израиля с ХАМАС привел к тому, что Тель-Авив упал в рейтинге сразу на 20 позиций, до 112-го места. Киев также показывает плохие результаты в этой категории, опускаясь в десятку городов-аутсайдеров индекса второй год подряд". The Global Liveability Index 2024

При этом наибольший прирост баллов зарегистрирован тоже на Ближнем Востоке: в городах ОАЭ (Абу-Даби, Дубай) и Саудовской Аравии (Рияд, Джидда и Аль-Хобар).

Что касается других худших городов, то, по мнению составителей рейтинга, у них схожие проблемы: бедность, инфляция, недоступное жилье, высокий уровень гражданского недовольства.

Справедливости ради отметим, что рейтинг Global liveability index часто критикуется за "чрезмерную англоцентричность". Так, еще в 2010 году The New York Times упрекал авторов рейтинга за то, что они безоговорочно отдают преференции городам западного мира.

А где же Казахстан?

Только один город Казахстана отмечен на карте Global liveability index бирюзовым цветом – это Алматы. Бирюзовый цвет означает показатели от 60 до 80 баллов. Интересно, что англичане поместили казахстанский город в локацию "Восточная Европа".

Южная столица стабильно держится в середине рейтинга несколько лет, рядом с Москвой и Стамбулом (96-98 места). При этом Алматы входит в сотню самых дешевых городов мира. Аналитики Economist даже измерили стоимость парикмахерских в городе, назвав их "весьма демократичными".

Глобальный индекс пригодности для жизни, 2024 год. Иллюстрация: eiu.com

Алматы набирает в рейтинге свыше 65 баллов, где стабильность оценивается на уровне 75 баллов, здравоохранение – около 67 баллов, культура и окружающая среда – около 58 баллов.

Что касается Казахстана, то эксперты Economist пророчат ему устойчивое будущее.

В среднесрочной перспективе в Казахстане будет наблюдаться стабильный рост, поскольку рост инвестиций в основной капитал в сочетании с высоким уровнем добычи нефти и продолжением смягчения денежно-кредитной политики стимулирует экономику, пишет издание.

"Крупный суверенный фонд страны и разумный доступ к международным рынкам облигаций обеспечивают благоприятные условия финансирования, что дает Казахстану преимущество перед региональными коллегами в Центральной Азии". The Global Liveability Index 2024

Также аналитики отмечают, что, в связи с событиями в Украине, Казахстан действует осторожно в дипломатических отношениях и сохраняет нейтралитет. Массовые вторичные санкции против РК маловероятны, уверены британские ученые.