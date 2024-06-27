Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматы признан лучшим городом Центральной Азии

Алматы признан лучшим городом Центральной Азии, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Британский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг городов мира, в которых удобно и комфортно жить. В рейтинге оценивается 173 города мира по нескольким показателям. Кто вошел в этот рейтинг, и есть ли в списке города Казахстана, изучал Zakon.kz.

Индекс Global liveability index, или Индекс пригодности для жизни оценивает показатели условий для жизни в различных городах на основе более чем 30 различных факторов в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Каждый фактор в городе оценивается как по количественным показателям, так и по суждениям внутренних и местных аналитиков. Затем баллы суммируются, чтобы получить оценку от 1 до 100, где 100 считается идеальными показателем.

Кто вошел в топ-10 лучших городов

Лучшим городом для проживания в 2024 году (опрос проводился с 12 февраля по 17 марта) признали столицу Австрии Вену. Как и в прошлом году, так называемый город мечты получил высокую оценку за надежный общественный транспорт, выдающиеся образовательные и медицинские учреждения, безопасность, а также широкий выбор культурных мероприятий и вариантов развлечений.

Также в десятку лучших городов мира по уровню жизни вошли Копенгаген, Цюрих, Женева, Калгари, Ванкувер, Мельбурн, Сидней, Осака и Окленд.

"Западная Европа остается регионом с лучшими показателями комфортности и пригодности для жизни, – утверждают авторы рейтинга. В то же время города Северной Америки лучше всего подходят для получения образования".The Global Liveability Index 2024

Тем не менее 30 городов Европы немного снизили позиции из-за ухудшения категории стабильности на фоне участившихся случаев "подрывных протестов" (например, в Германии, Ирландии и Бельгии) и увеличения уровня преступности. Вместе с тем США набрали средний показатель 90,5 для 25 городов,  говорится в исследовании.

Рейтинг городов мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:00

Фото: eiu.com

Кто попал в аутсайдеры

Отмечается, что в самом низу рейтинга находится Дамаск. Сирийская столица остается наименее пригодным для жизни городом в индексе с 2013 года и набрала всего 30,7 в 2024 году. Его оценка стабильности находится на уровне 20. Город делит результат с Карачи (Пакистан).

Кроме этого, в низ таблицы опустились Киев и Тель-Авив.

"Конфликт на Ближнем Востоке отбросил Тель-Авив вниз. Конфликт Израиля с ХАМАС привел к тому, что Тель-Авив упал в рейтинге сразу на 20 позиций, до 112-го места. Киев также показывает плохие результаты в этой категории, опускаясь в десятку городов-аутсайдеров индекса второй год подряд".The Global Liveability Index 2024

При этом наибольший прирост баллов зарегистрирован тоже на Ближнем Востоке: в городах ОАЭ (Абу-Даби, Дубай) и Саудовской Аравии (Рияд, Джидда и Аль-Хобар).

Что касается других худших городов, то, по мнению составителей рейтинга, у них схожие проблемы: бедность, инфляция, недоступное жилье, высокий уровень гражданского недовольства.

Справедливости ради отметим, что рейтинг Global liveability index часто критикуется за "чрезмерную англоцентричность". Так, еще в 2010 году The New York Times упрекал авторов рейтинга за то, что они безоговорочно отдают преференции городам западного мира.

А где же Казахстан?

Только один город Казахстана отмечен на карте Global liveability index бирюзовым цветом – это Алматы. Бирюзовый цвет означает показатели от 60 до 80 баллов. Интересно, что англичане поместили казахстанский город в локацию "Восточная Европа".

Южная столица стабильно держится в середине рейтинга несколько лет, рядом с Москвой и Стамбулом (96-98 места). При этом Алматы входит в сотню самых дешевых городов мира. Аналитики Economist даже измерили стоимость парикмахерских в городе, назвав их "весьма демократичными".

Глобальный индекс пригодности для жизни 2024 г., фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:00

Глобальный индекс пригодности для жизни, 2024 год. Иллюстрация: eiu.com

Алматы набирает в рейтинге свыше 65 баллов, где стабильность оценивается на уровне 75 баллов, здравоохранение – около 67 баллов, культура и окружающая среда – около 58 баллов.

Что касается Казахстана, то эксперты Economist пророчат ему устойчивое будущее.

В среднесрочной перспективе в Казахстане будет наблюдаться стабильный рост, поскольку рост инвестиций в основной капитал в сочетании с высоким уровнем добычи нефти и продолжением смягчения денежно-кредитной политики стимулирует экономику, пишет издание.

"Крупный суверенный фонд страны и разумный доступ к международным рынкам облигаций обеспечивают благоприятные условия финансирования, что дает Казахстану преимущество перед региональными коллегами в Центральной Азии".The Global Liveability Index 2024

Также аналитики отмечают, что, в связи с событиями в Украине, Казахстан действует осторожно в дипломатических отношениях и сохраняет нейтралитет. Массовые вторичные санкции против РК маловероятны, уверены британские ученые.

Читайте также

Как мошенники обманывают при покупке квартиры
Как мошенники обманывают при покупке квартиры
Жители Алматинской области жалуются на качество медицинского обслуживания
Нескорая помощь: жители Алматинской области жалуются на качество медицинского обслуживания
Аварийный дом, Кокшетау, грунтовые воды, канализация, жалобы жильцов
Жители ветхого многоквартирного дома в Кокшетау оказались "в плену" новых ЖК
Андрей Валентинов
Казахстан 2024 год Рейтинги Статистика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: