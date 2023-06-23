На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

Пиковое извержение вулкана Ключевская сопка происходит сейчас на Камчатке, сообщает Zakon.kz

По информации "Известий" в данный момент это не представляет опасности для населения и авиации. Мониторинг вулкана продолжается. Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Ранее вулканологи сообщали, что Ключевская сопка на Камчатке проявила признаки активности, светясь в темноте. Резкий рост амплитуды вулканического дрожания и яркое свечение в западной части кратера указывают на возможное приближение извержения.

Предыдущее пиковое извержение вулкана Ключевская сопка происходило в период с сентября 2020 по февраль 2021 года.