"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником.

"На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", – говорится в публикации.

В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника "Арктика-М".

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