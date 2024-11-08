"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке
Фото: pixabay
"Роскосмос" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает Zakon.kz.
Telegram-канал "Роскосмоса" опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником.
"На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку", – говорится в публикации.
В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника "Арктика-М".
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