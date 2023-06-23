Столичные огнеборцы спасли олененка

На пожаре возле Талдыколя пожарные из специализированной пожарной части 4 спасли маленького олененка. Видео опубликовали в паблике pojarnyie, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, как пожарные промыли животному глаза, покормили молоком и передали инспектору лесного хозяйства.

Фото: скриншот с видео

Комментаторы уже оценили такой поступок настоящих мужчин.

"Восхищаюсь такими мужчинами!", "Так мило смотреть, как мужчины такой суровой профессии ухаживают за таким малюточкой. Спасатели, вы супрерлюди" и "Какие вы, ребята, молодцы, дай бог вам всех благ", – написали подписчики в Instagram.

Ранее мы писали о пожаре, который произошел в районе реки Нура около озера Талдыколь близ Астаны. Там на солончаковой местности горел камыш и сухостой. Площадь горения составила 80 га. 19 июня в 21:09 пожар был локализован.